У Росії вважають американські вибори недостатньо демократичними

00:55, 09 листопада 2012
Світ
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У МЗС РФ вважають, що виборча система США не відповідає сучасним демократичним стандартам.

Олександр Лукашевич

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на прес-конференції в Москві сказав офіційний представник МЗС РФ Олександр Лукашевич.

«Вибори, що відбулися, знову продемонстрували, що виборча система США, яка формувалася два сторіччя тому, багато в чому не відповідає сучасним демократичним стандартам. Це, зокрема, стосується непрямого обрання Президента через колегію вибірників, позбавлення виборчих прав великої кількості американців, відсутність єдиного реєстру виборців і загальнофедеральної системи підрахунку голосів», - сказав О.Лукашевич.

Також він відзначив, що гостро стоїть питання про належне спостереження за виборами. За його словами, в Техасі місцева влада, порушуючи міжнародні зобов'язання США, відмовилися допустити на виборчі дільниці представників моніторингової місії ОБСЄ, погрожуючи їм арештом. Так само вчинили у ряді інших штатів.

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«У Держдепартаменті такий підхід узяли під захист, хоча від інших країн Вашингтон вимагає безумовного доступу іноземних спостерігачів до місць голосування», - наголосив О.Лукашевич.

Він переконаний, що виборчій системі США далеко до еталону, яким її прагнуть представити американські політики, що охоче критикують багато інших країн за недоліки в розвитку демократії, але вважають за краще не помічати власні очевидні вади.

При цьому О.Лукашевич зазначив, що РФ готова до конструктивної спільної роботи після переобрання Президента Барака Обами на другий термін.

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