Ромні обіцяє, що Путіну з ним буде важче

Як повідомляє РІА "Новости", виступаючи з ключовою промовою, кандидат обіцяв, у разі обрання, проявити більшу жорсткість, зокрема, щодо РФ і виправити всі помилки, здійснені, на його думку, нинішнім главою держави Обамою.

Кандидат дорікнув своєму конкуренту Обамі у занадто м'якій, на його думку, позиції щодо Росії і пообіцяв, що в разі свого обрання проявить набагато більшу жорсткість.

"При мені наші союзники зустрінуть більшу лояльність, а (Володимир) Путін побачить меншу гнучкість з нашого боку і більшу твердість", - сказав Ромні.

Цією фразою він нагадав про галас, здійнятий американськими ЗМІ після зустрічі Обами в кінці березня в Сеулі з Дмитром Медведєвим, який на той час був президентом РФ. Тоді ЗМІ писали, що Обама попросив у Росії про своєрідну "відстрочку" в діалозі щодо ПРО до завершення в США президентських виборів. За словами американського президента, після виборів він "буде більш гнучким" при подальшому обговоренні протиракетної оборони. Ця заява викликала бурхливу реакцію республіканців. Спікер палати представників Джон Бонер навіть зажадав від президента країни бути більш обережним у обіцянках щодо співпраці з Росією у галузі ПРО, а також публічно підтвердити прихильність створенню ПРО.

Серед зовнішньополітичних тем Ромні побіжно згадав лише питання, пов'язані з Кубою, Ізраїлем, Іраном і Польщею. Він знову розкритикував зовнішньополітичний курс чинної адміністрації та дорікнув Обамі в зраді союзників.

"Президент Обама викинув за борт таких союзників, як Ізраїль, хоча послабив санкції щодо Куби. Він кинув друзів у Польщі, ухилившись від дотримання зобов'язань у сфері ПРО", - зазначив Ромні, пообіцявши, що він, у разі обрання президентом, буде вірний союзникам, а щодо суперників і "ворогів", у тому числі Росії, проявить рішучість і твердість.

Раніше Ромні вже називав Росію "ворогом номер один". Таке визначення з часів "холодної війни" викликало здивування не лише в Москві, але і в Вашингтоні. Соратники по партії відчитали Ромні і порадили йому бути більш сучасним. Республіканці вже не в перший раз зараховують Польщу до скривджених Обамою країн, хоча польський МЗС вже заявляв про те, що така точка зору є неправильною.