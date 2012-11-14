США підтримали операцію Ізраїлю в секторі Газа

"Ми засуджуємо ракетний обстріл південного Ізраїлю з боку Гази, ми шкодуємо про те, що багато невинних ізраїльтян і палестинців загинули і були поранені. Немає ніякого виправдання для насильства з боку ХАМАС проти народу Ізраїлю. Ми закликаємо негайно покласти край цим боягузливим вчинкам. Ми підтримуємо право Ізраїлю на самозахист і просимо владу країни зробити все, щоб уникнути жертв серед мирного населення", - наводить заяву держдепартаменту РІА "Новости".

Ізраїль оголосив у середу про проведення масштабної операції проти бойовиків у сектора Газа. Операція стала відповіддю на масовані ракетні обстріли з боку палестинських бойовиків.

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За точковою ліквідацією лідера воєнізованих формувань ХАМАС аль-Джабарі були завдані удари по інфраструктурі бойовиків на всій території сектора.

Низка світових лідерів закликали сторони припинити зіткнення. Президент Єгипту Мухаммед Мурсі відкликав єгипетського посла з Ізраїлю і звернувся до РБ ООН і Ліги арабських держав з вимогою скликати надзвичайні засідання для обговорення обстановки в Газі.