У США на дорогу впав винищувач F-22 Raptor

Пілот літака встиг катапультуватися. Зараз він перебуває на території авіабази, де йому була надана медична допомога. Інформації про інших постраждалих не надходило, повідомляє Lenta.ru з посиланням на Associated Press.

Причина аварії літака невідома.

У травні 2012 року на польоти винищувачів F-22 Raptor були накладені жорсткі обмеження. Зокрема, пілотам було наказано знаходитися не далі, ніж за півгодини польоту від авіабази. Такі заходи були вжиті у зв'язку з технічною несправністю цієї моделі літаків, через яку у пілотів виникала задуха при польоті на великій висоті.

Обмеження були зняті міністром оборони СШАЛеоном Панетта в липні 2012 року, коли були з'ясовані точні причини виникнення гіпоксії у пілотів.

Довідка: F-22 на сьогоднішній день є єдиним винищувачем п'ятого покоління, який стоїть на озброєнні і найдорожчим винищувачем у світі. Собівартість одного винищувача з урахуванням всіх непрямих витрат і при очікуваному обсязі виробництва становить близько 350 мільйонів доларів. Станом на листопад 2012 року, в льотних пригодах було втрачено п'ять винищувачів F-22 Raptor.