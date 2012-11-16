У США на дорогу впав винищувач F-22 Raptor
Американський винищувач 5-го покоління F-22 Raptor зазнав катастрофи, упавши на шосе в США 15 листопада. Аварія сталася в штаті Флорида неподалік від авіабази ВПС США "Тіндалл".
Пілот літака встиг катапультуватися. Зараз він перебуває на території авіабази, де йому була надана медична допомога. Інформації про інших постраждалих не надходило, повідомляє Lenta.ru з посиланням на Associated Press.
Причина аварії літака невідома.
У травні 2012 року на польоти винищувачів F-22 Raptor були накладені жорсткі обмеження. Зокрема, пілотам було наказано знаходитися не далі, ніж за півгодини польоту від авіабази. Такі заходи були вжиті у зв'язку з технічною несправністю цієї моделі літаків, через яку у пілотів виникала задуха при польоті на великій висоті.
Обмеження були зняті міністром оборони СШАЛеоном Панетта в липні 2012 року, коли були з'ясовані точні причини виникнення гіпоксії у пілотів.
Довідка: F-22 на сьогоднішній день є єдиним винищувачем п'ятого покоління, який стоїть на озброєнні і найдорожчим винищувачем у світі. Собівартість одного винищувача з урахуванням всіх непрямих витрат і при очікуваному обсязі виробництва становить близько 350 мільйонів доларів. Станом на листопад 2012 року, в льотних пригодах було втрачено п'ять винищувачів F-22 Raptor.