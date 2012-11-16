Палестинці завдали ракетних ударів по Єрусалиму

Про це повідомляє РІА "Новости" з посиланням на свої джерела в армії і поліції.

Єрусалим ніколи раніше не піддавався обстрілу з сектора Газа.

"Можу підтвердити, що ракета впала на відкритій місцевості біля Єрусалима. Поза його межами", - повідомив представник армійської прес-служби.

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У поліції припускають, що ракет, судячи по числу вибухів, які чули городяни, було дві, і продовжують шукати місця можливого падіння, сказав прес-секретар поліції Міккі Розенфельд.

Раніше в п'ятницю і в четвер сирени повітряної тривоги і звуки вибухів були чутні в Тель-Авіві, але залишки ракет знайдені не були.

Жертвами палестинських обстрілів вже стали троє ізраїльтян, в чию квартиру в невеликому місті Кирьят-Малахі напередодні потрапила палестинська ракета випущена із системи "Град".