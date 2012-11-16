Путін запропонував обмінятись футбольними збірними, Меркель - не оцінила

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав сьогодні на спільній прес-конференції в Москві з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

«Я для того щоб наголосити на довірчому, стратегічному характері відносин між Німеччиною і Росією, запропонував, щоб у 2018 році німецька збірна з футболу виступила за Росію, а російська - за Німеччину», - сказав В.Путін.

При цьому російський Президент відзначив, що коли він озвучив свою пропозицію, то глава МЗС Німеччини Гідо Вестервелле «замахав руками чи то від захоплення, чи то від обурення».

«Насправді ця пропозиція пов'язана не з тим, що ми не довіряємо своїм спортсменам. Ми якраз довіряємо. Мені здається, що відповідальність у спортсменів значно б зросла, якби вони грали за іншу країну», - сказав В.Путін.

За його словами, питання залишається відкритим і над ним треба подумати.

«Уявіть собі – ви відмовитесь остаточно, а ми візьмемо і виграємо. Ось буде цікаво, пошкодуєте тоді», - сказав він.

У свою чергу А.Меркель не підтримала таку пропозицію Президента Росії.

«Що стосується футболу, я ні з якими пропозиціями не погоджувалася», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу з футболу-2018 відбудеться в 11 містах Росії.

На проведення ЧС-2018 претендували Нідерланди і Бельгія, Іспанія і Португалія, а також Англія.