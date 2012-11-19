ЄС визнав Нацкоаліцію опозиції легітимним представником Сирії

"ЄС вважає їх (членів коаліції опозиції) законними представниками бажань сирійського народу", - йдеться у висновках за підсумками обговорення міністрами питання ситуації в Сирії, пише РІА "Новости".

Угода про формування Національної коаліції опозиції, яка повинна представляти інтереси всіх супротивників діючого сирійського президента Башара Асада, буа підписана 11 листопада в столиці Катару Досі. До теперішнього часу її визнали єдиним легітимним представником сирійського народу арабські країни Перської затоки, ряд членів Ліги арабських держав, а також Туреччина.

Франція, яка активно виступає за відсторонення від влади президента Сирії Башара Асада, раніше заявила про визнання і намір акредитувати в Парижі посла від Нацкоаліціі.