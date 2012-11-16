Туреччина визнала сирійських повстанців

Раніше Ліга арабських держав (ЛАД) визнала легітимність новоутвореного блоку сирійської опозиції і закликала опозиційні групи приєднуватися до коаліції. Міністри закордонних справ арабських держав на засіданні в Каїрі назвали Національну коаліцію опозиції Сирії, сформовану в столиці Катару Досі, законним представником Сирії в Лізі і відзначили, що збираються мати справу переважно з нею.

Франція першою з європейських країн визнала коаліцію опозиційних сил Сирії легітимним представником сирійської держави .

Президент Франції Франсуа Оланд повідомив, що країна готова почати постачання зброї до Сирії. "Раніше ми не постачали зброю до Сирії, оскільки не були впевнені, в чиїх руках вона опниться. Тепер ми готові розглянути можливість таких поставок", - сказав він.

США, як заявив Барак Обама на своїй першій після переобрання прес-конфренції, також вважають Сирійську національну коаліцію, сформовану 11 листопада, законним представником сирійського народу. Однак, додав він, необхідний час, щоб переконатися в тому, що ця опозиційна група "віддана справі побудови демократичної, сучасної Сирії".

Сполучені Штати, також заявив Обама, поки не розглядають питання про відправку сирійським повстанцям зброї, бо є побоювання, що вона потрапить до рук екстремістів, які можуть використати її, в тому числі, і для заподіяння шкоди американцям або ізраїльтянам.