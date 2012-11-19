Німеччина запропонує Греції викупити борги за чверть вартості

Про це сьогодні повідомляє Reuters з посиланням на анонімні джерела. Ініціатива ФРН може бути озвучена вже 20 листопада на зустрічі міністрів фінансів єврозони. Якщо Афіни пристануть на пропозицію, їм вдасться зменшити розмір своєї заборгованості більш ніж на 11% ВВП. За оцінками експертів, в 2013 р. рівень грецького боргу сягне позначки 190% ВВП.

Минулого разу, нагадує РосБізнесКонсалтинг, приватні інвестори погоджувалися на часткове списання грецьких боргів у березні ц.р. Однак приватним особам і компаніям, як і раніше, належить до 60 млрд євро грецьких боргових зобов'язань, що становить до 30% ВВП країни. Решта коштів Афіни повинні повернути "офіційним кредиторам", серед яких держави ЄС, Міжнародний валютний фонд, Європейський центральний банк.

Економісти припускають, що викуп у приватних інвесторів до половини боргу за 25% його реальної вартості може коштувати Греції 7,5 млрд євро. Buy-back може бути зроблений одночасно з допомогою як прибутків ЄЦБ від операцій з грецькими борговими зобов'язаннями, так і за рахунок скарбниці Греції.

На зустрічі міністрів фінансів 20 листопада буде обговорюватися ряд заходів на пом'якшення умов надання Греції міжнародної фінансової допомоги, в тому числі зниження відсоткової ставки і продовження термінів погашення боргових зобов'язань.