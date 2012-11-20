Газпром знизив ціни на газ для країн Європи в середньому на 10%

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні під час Х Міжнародного форуму «Газ Росії – 2012» повідомив президент Російського газового товариства Валерій Язєв.

«Ціни на російський газ в Європі з літа було зменшено в середньому на 10%, а для Німеччини навіть на 19%, тобто майже до рівня спотових», – сказав В.Язєв

Він упевнений, що у високих цінах на газ експортерів звинувачують дарма.

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За словами В.Язєва, не секрет, що вхідні ціни в різних країнах ЄС істотно відрізняються, але самі ціни кардинально змінюються після обліку всіх надбавок і податків.

«Ця надбавка більша, ніж різниця довгострокових і спотових контрактів», – сказав він і зазначив, що ціна для кінцевих споживачів часто зростає більш ніж у два рази.

Як повідомляв УНІАН, останньою серед великих європейських енергетичних корпорацій переговори про перегляд цін завершила польська компанія Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG). Докладна інформація щодо рівня знижок, які надані PGNiG і зіставним компаніям, не розголошується, проте, за повідомленнями в ЗМІ, вони становлять від 10% до 15%.

Україна також добивається перегляду газових контрактів із РФ, вважаючи ціну на газ завищеною, а на транзит – навпаки, заниженою.

Згідно з контрактом, підписаним НАК «Нафтогаз України» з «Газпромом» 19 січня 2009 року, ціна газу для України (з урахуванням знижки в 100 доларів за 1 тис. кубометрів за Харківською угодою 2010 року) становила – в першому кварталі 2012 року близько 416 доларів за тисячу кубометрів, у другому кварталі – 425 доларів, у третьому – 426 доларів, у четвертому – 430 доларів.