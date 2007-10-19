Кривавий теракт у Пакистані: 135 чоловік загинули і 500 поранені (фото)

Приблизно 135 чоловік загинули і близько 500 одержали поранення в результаті двох вибухів, що прогриміли в пакистанському місті Карачі поблизу кортежу колишнього прем`єр-міністра Беназір Бхутто, яка повернулася у четвер на батьківщину після восьмилітнього вигнання, повідомляють пакистанські телеканали. Цей теракт вже визнаний одним з найкривавіших в пакистанській історії.

Президент Пакистану генерал Первез Мушарраф назвав замах на Бхутто, яка повернулася на батьківщину у четвер після восьмилітнього вигнання, "змовою проти демократії". Він пообіцяв, що власті проведуть ретельне розслідування того, що сталося.

Згідно з останньою інформацією ЗМІ, сама Бхутто одержала легкі пошкодження осколками, її було евакуйовано з місця теракту і в даний час вона знаходиться в сімейній резиденції Бхутто в Карачі "Білвал Хаус".

Під час проходження кортежу вулицями міста, коли Бхутто вітали численні натовпи прихильників, прогриміли два вибухи, один з яких був особливо потужним. За попередніми даними, це могла бути атака бойовиків-смертників.

Поки жодна з терористичних організацій, що діють в Пакистані, не узяла на себе відповідальність за цю акцію.

РІА Новости