Кривавий теракт у Пакистані: 135 чоловік загинули і 500 поранені (фото)
Атаковано кортеж Беназір Бхутто
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Президент Пакистану генерал Первез Мушарраф назвав замах на Бхутто, яка повернулася на батьківщину у четвер після восьмилітнього вигнання, "змовою проти демократії". Він пообіцяв, що власті проведуть ретельне розслідування того, що сталося.
Згідно з останньою інформацією ЗМІ, сама Бхутто одержала легкі пошкодження осколками, її було евакуйовано з місця теракту і в даний час вона знаходиться в сімейній резиденції Бхутто в Карачі "Білвал Хаус".
Під час проходження кортежу вулицями міста, коли Бхутто вітали численні натовпи прихильників, прогриміли два вибухи, один з яких був особливо потужним. За попередніми даними, це могла бути атака бойовиків-смертників.
Поки жодна з терористичних організацій, що діють в Пакистані, не узяла на себе відповідальність за цю акцію.