Хлопчик убив однолітку в шкільному автобусі
01:51, 21 листопада 2012Світ
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У штаті Флорида 20 листопада 13-річну дівчинку застрелив у шкільному автобусі учень тієї ж школи.
Інцидент стався вранці в шкільному автобусі, який мав розвезти дітей по школах.
За словами представника поліції, дівчинку, яка отримала поранення в шию, відвезли в госпіталь в Майамі, де вона незабаром померла. У поліції також додали, що разом з дівчинкою в автобусі їхали її молодша сестра і вісім інших школярів. Ніхто з них не постраждав.
Ім'я вбивці поки не повідомляється, зауважує Лента.ру. Відомо тільки, що хлопчика затримала поліція, вилучивши у нього зброю, з якої був здійснений постріл.
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