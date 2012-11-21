Хлопчик убив однолітку в шкільному автобусі

Інцидент стався вранці в шкільному автобусі, який мав розвезти дітей по школах.

За словами представника поліції, дівчинку, яка отримала поранення в шию, відвезли в госпіталь в Майамі, де вона незабаром померла. У поліції також додали, що разом з дівчинкою в автобусі їхали її молодша сестра і вісім інших школярів. Ніхто з них не постраждав.

Ім'я вбивці поки не повідомляється, зауважує Лента.ру. Відомо тільки, що хлопчика затримала поліція, вилучивши у нього зброю, з якої був здійснений постріл.