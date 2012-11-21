Туреччина офіційно попросила НАТО про розміщення ракет на кордонах з Сирією

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у заяві Генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена.

“Я отримав офіційного листа від уряду Туреччини з проханням розмістити ракети “Патріот”. Таке розміщення збільшить здатності протиповітряної оборони Туреччини захищати населення та територію Туреччини”, - зазначається в заяві.

“Це сприятиме деескалації кризи вздовж південно-східних кордонів НАТО. І це буде конкретною демонстрацією солідарності Альянсу”, - продовжив А.Расмуссен.

Генсек НАТО зазначив, що в своєму листі уряд Туреччини підкреслив, що йдеться лише про розміщення ракет для захисту, і, таким чином, це ніяк не підтримуватиме запровадження зони, вільної від польотів, чи будь-які наступальні операції.

“НАТО обговорить запит Туреччини без затримок”, - заявив Генсек Альянсу.

А.Расмуссен підкреслив, що країни-члени, які мають вільні ракети такого типу - Німеччина, Нідерланди та США, – повинні самостійно визначитися щодо кількості ракет та терміну їх розміщення в Туреччині.

Він також повідомив, що наступного тижня Туреччину відвідає спільна група для проведення вивчення на місцевості можливості розміщення ракет.

“Безпека Альянсу – неподільна. НАТО повністю віддано стриманню будь-яких загроз та захисту територіальної цілісності Туреччини”, - наголосив Генсек НАТО.