Експерти проведуть ексгумацію тіла Ясіра Арафата

Про це повідомив голова комісії, яка розслідує обставини його смерті. Він додав, що на розтин не допустять журналістів. Експертизу проведуть фахівці з Франції, Росії та Швецарії. Вони повинні будуть встановити причини смерті Арафата вісім років тому.

Повторна експертиза знадобилася після того, як цього літа журналісти повідомили про нові обставини. За їх даними, Арафата могли отруїти радіоактивною речовиною.

На цьому тижні з'являлися повідомлення, що ексгумацію можуть скасувати через загострення ситуації на Близькому Сході.

Эхо Москвы