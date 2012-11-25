У Росії після жорсткої посадки літака 8 людей потрапили до лікарні

Про це повідомили у прес-службі регіонального ГУМНС, пише РІА "Новости".

"За уточненими даними, під час жорсткої посадки літака Ан-2 госпіталізовані вісім осіб. Пасажири літака - члени аероклубу - здійснювали виліт для занять парашутним спортом", - сказав співрозмовник агентства.

НП сталася у неділю близько 10.20 мск (12.10 за місцевим часом) у Радянському районі, на колишній злітно-посадковій смузі у міському поселенні Югорск-2. При жорсткій посадці літак загорівся. За даними ГУМНС, літак належить клубу "Аероплан", на борту були парашутисти. Аварія сталася, коли літак злітав.

"При наборі висоти сталося падіння тяги. При приземленні відбулася відмова двигуна. При посадці літак загорівся", - пояснили у прес-службі.