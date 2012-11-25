В Афганістані закрили Кабульський університет через смертельну бійку студентів

Як повідомляє NEWSru, у суботу, коли мусульмани-шиїти відзначали Ашуру - день поминання праведного імама Хусейна, в гуртожитку університету зав'язалася бійка між студентами-шиїтами та учнями-суннітами. В хід йшли ланцюги, коли та каміння. Протистояння тривало понад три години, до місця інциденту прибули керівники МВС і Головного управління національної безпеки країни. В бійці загинуло двоє людей, 10 зазнали поранень.

Видання Khaama Press повідомляє, що сформовано комісію з розслідування інциденту, до неї ввійшли представники керівництва Міністерства вищої освіти, силових відомств, а також депутати парламенту.