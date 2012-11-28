Fitch знизив рейтинг Аргентини відразу на п'ять пунктів

Про це йдеться в офіційному повідомленні агентства. Одночасно короткостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) Аргентини знижений з B до C. За методологією агентства, рейтинг С знаходиться в двох ступенях від дефолту.

Причиною для різкого зниження рейтингу стало рішення судді окружного суду США Томаса Грієса, який постановив, що уряд Аргентини має дати гарантію за компенсаційними платежами власникам боргових зобов'язань реструктуризованого боргу країни в 2005-му і 2010 р. у розмірі 1,33 млрд дол. до 15 грудня цього року. У зв'язку з рішенням американського суду Fitch вважає, що в Буенос-Айресі можуть не впоратися з обслуговуванням своєї заборгованості.

Уряд Аргентини відмовляється платити власникам боргових зобов'язань в особі компаній Elliot Managemenet's NML і Aurelius Capital Management. Аргентина має намір оскаржити рішення судді Т.Грієса в апеляційному суді США. Однак якщо Аргентина відмовиться від виплат, настане технічний дефолт.

Основними політичними ризиками Fitch називає концентрацію влади в руках президента Крістіни Фернандес, зростання корупції та масові протести. В економічній сфері політика Буенос-Айреса з активного використання місцевої валюти песо і жорсткого регулювання фінансового сектора призводить до втрати довіри інвесторів і порушує зв'язки Аргентини та світового ринку.

S & P виставив Аргентині рейтинг B- з негативним прогнозом, а Moody's - B3 з негативним прогнозом, зазначає РосБізнесКонсалтинг.