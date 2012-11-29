Сенатор пропонує спростити перехід у російське громадянство

Про це заявив перший заступник голови Комітету Ради федерації у міжнародних справах Володимир Джабаров сьогодні під час парламентських слухань «Про законодавчі аспекти вдосконалення роботи із співвітчизниками, які проживають за кордоном», відповідаючи на запитання власного кореспондента УНІАН в РФ.

«У тому разі, якщо справа не в їх національності (не є російськими співвітчизниками - УНІАН), а в тому, чи проживали їх предки на території нинішньої РФ, а потім переїхали до України, і зараз вони захочуть отримати російське громадянство, то вони зможуть це зробити (за спрощеною схемою)», - сказав В.Джабаров, коментуючи поправки до закону про громадянство РФ.

За його словами, інші українці зможуть претендувати на отримання російського громадянства за звичайною процедурою.

При цьому В.Джабаров підкреслив, що дуже складно прогнозувати, коли будуть прийняті такі поправки, оскільки ще не було першого читання у Держдумі.

В.Джабаров підкреслив, що давно настав час вирішити це питання. «Це має бути закон, який задовольнив би, в першу чергу, усіх російських громадян і співвітчизників, які хотіли б отримати російське громадянство», - сказав він.

За словами В.Джабарова, законопроект передбачає, що претендувати на отримання громадянства РФ за спрощеною системою зможуть етнічні росіяни, а також представники народів, які історично проживали на території Росії в її сучасних кордонах.

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При цьому В.Джабаров повідомив, що законопроект пропонує відмову від громадянства країни перебування, якщо людина хоче одержати громадянство РФ за спрощеною схемою. «Це питання спірне. Напевно, до цієї теми треба ще повернутися», - сказав він і додав, що над законопроектом роботу буде продовжено.

Як повідомляв УНІАН, 12 листопада В.Джабаров, коментуючи підготовлені у верхній палаті російського парламенту поправки до закону «Про громадянство РФ», які перебувають на розгляді в Держдумі, повідомив, що власті Росії до кінця року планують спростити механізм отримання російського громадянства, в першу чергу для 25 млн громадян країн СНД.

На його думку, необхідно зняти всі бар'єри перед російськими співвітчизниками, які захочуть стати громадянами Росії.

Зокрема, В.Джабаров відзначив, що скасовується необхідність дотримання п'ятирічного терміну проживання в Росії і наявність виду на проживання. Не потрібні і підтвердження законного джерела існування, а також складання іспиту з російської мови.

«Не знаючи глибини питання, багато хто вирішив, що ми запрошуємо практично усіх громадян колишнього Радянського Союзу стати громадянами Росії. Це не так», - сказав В.Джабаров. Він пояснив, що йдеться про спрощене отримання громадянства саме співвітчизниками, до яких належать представники корінних народів, які населяють територію Російської Федерації в її сучасних кордонах.