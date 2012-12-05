У Японії оголосили навчальну тривогу на випадок падіння ракети КНДР

КНДР оголосила про те, що готується запустити ракету з супутником на борту з 10 по 22 грудня.

Японія і її західні союзники вважають, що це насправді буде запуск балістичної ракети. Відпрацьовані ступені ракети не повинні впасти на території Японії, проте існують побоювання, що можливі аварійні ситуації і відхилення від курсу, а це може загрожувати населенню південних островів, повідомляє РІА Новости.

У середу була випробувана система національного оповіщення на випадок стихійних лих та надзвичайних ситуацій J-alert. Місцева адміністрація Ісігакі, отримавши сигнал з Токіо, протягом 10 секунд через встановлені на вулицях гучномовці передала оповіщення про навчальну тривогу.

Раніше з'явилася інформація про те, що всі три ступені ракети змонтовані і ракета встановлена ​​на стартовому майданчику космодрому Сохе на заході КНДР. У квітні цього року КНДР зробила спробу запуску ракети із супутником, яка закінчилася невдачею. Вважається, що нинішній запуск повинен стати своєрідним реваншем.