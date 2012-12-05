У Японії оголосили навчальну тривогу на випадок падіння ракети КНДР

08:35, 05 грудня 2012
Світ
666 0

Навчальна тривога і попередження про евакуацію були оголошені на південному японському острові Ісігакі, який знаходиться найближче до передбачуваної траєкторії польоту ракети КНДР, повідомила телекомпанія NHK в середу. 

КНДР оголосила про те, що готується запустити ракету / korea-dpr.com

КНДР оголосила про те, що готується запустити ракету з супутником на борту з 10 по 22 грудня.

Японія і її західні союзники вважають, що це насправді буде запуск балістичної ракети. Відпрацьовані ступені ракети не повинні впасти на території Японії, проте існують побоювання, що можливі аварійні ситуації і відхилення від курсу, а це може загрожувати населенню південних островів, повідомляє РІА Новости.

У середу була випробувана система національного оповіщення на випадок стихійних лих та надзвичайних ситуацій J-alert. Місцева адміністрація Ісігакі, отримавши сигнал з Токіо, протягом 10 секунд через встановлені на вулицях гучномовці передала оповіщення про навчальну тривогу.

Раніше з'явилася інформація про те, що всі три ступені ракети змонтовані і ракета встановлена ​​на стартовому майданчику космодрому Сохе на заході КНДР. У квітні цього року КНДР зробила спробу запуску ракети із супутником, яка закінчилася невдачею. Вважається, що нинішній запуск повинен стати своєрідним реваншем.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter