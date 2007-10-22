Литва і Швеція мають намір об`єднати електромережі

Литва і Швеція для забезпечення своєї енергобезпеки можуть прокласти через дно Балтики 350-кілометровий кабель і об`єднати електромережі двох країн.

Як повідомляє РІА "Новости" з посиланням прес-службу литовського уряду, цей проект у понеділок обговорили прем`єр Литви Гедімінас Киркилас і директор шведської компанії Svenska Kraftnat Стур Ларссон.

Вони розглянули підсумки першого етапу передпроектного дослідження можливості з`єднання національних електромереж. У дослідженні міститься аналіз ринку, оцінка інвестиційних потреб і умови фінансування. Вони показали економічну доцільність проекту. На другому етапі має відбутися технічна оцінка.

У розмові з представником Швеції прем`єр підкреслив політичне значення цього проекту як можливість зміцнення енергетичної незалежності не тільки Литви, а й усієї Балтії.

"Це з`єднання підвищить енергетичну безпеку всього Балтійського регіону і надійність енергопостачання шляхом інтеграції країн Балтії в енергетичний ринок ЄС", - зазначив прем`єр.

За попередніми підрахунками, реалізація такого проекту коштує приблизно 400 мільйонів євро і потребує близько трьох років, з урахуванням передпроектного дослідження.

Останнім часом цьому проектові в Литві надається дедалі більше значення, оскільки, по-перше, кабель, що сполучає Естонію і Фінляндію, це завдання вирішує лише на 6% потреб Балтії. По-друге, ось уже більше 15 років буксує проект "електромосту" з Литви до Польщі, і шведський варіант дедалі частіше розглядається як альтернатива.