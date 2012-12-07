Медведєв каже, що РФ витрачає по $70 млрд на армію не для того, щоб воювати

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв запевняє, що, незважаючи на зростання військових витрат, РФ не збирається ні з ким воювати.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав в інтерв'ю російським телеканалам.

"Воювати ми, звичайно, ні з ким не збираємося, ми миролюбна країна", - сказав Д.Медведєв.

За його словами, бюджет Міністерства оборони РФ, бюджет Збройних сил на 2013 рік становить 2,1 трлн рублів. (близько 70 млрд дол.)

При цьому прем'єр запевнив, що влада виділить у 2,5 раза більше коштів на освіту і охорону здоров'я. "Отже в цьому сенсі пріоритети бюджету цілком очевидні. Це при тому, що ми дійсно витрачаємо чимало грошей на оборону", - сказав він.

За словами Д.Медведєва, зростання військових витрат викликане необхідністю підняти грошове забезпечення військовослужбовців, вирішити питання надання їм житла, а також питання закупівлі нової зброї та військової техніки.

"У нас, на жаль, загальна ситуація з озброєнням була дуже і дуже важкою, критичною, тому що ступінь зношення озброєнь з окремих видів і в деяких родах військ досягав 70-80%. Було ухвалено величезну програму, яка дає змогу цю ситуацію змінити. І до 2020 року, навпаки, всі озброєння будуть практично новими. Це дуже важливо для країни, тим більше ядерної країни, нашої країни", - сказав він.