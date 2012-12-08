КНДР ймовірно відкладе запуск своєї ракети

Як передає РІА Новости з посиланням на агентство Рейтер, причиною стало виникнення деяких проблем під час підготовчого періоду.

КНДР 1 грудня вперше оголосила про свої плани провести пуск ракети з науково-дослідним супутником з космодрому «Сохе» між 07.00 і 12.00 за місцевим часом в один із днів з 10 по 22 грудня.

Плани Пхеньяна викликали різке засудження з боку міжнародного співтовариства, яке вважає, що насправді космічна програма КНДР є замаскованим випробуванням балістичних ракет.

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У квітні 2012 року з космодрому «Сохе» було проведено пуск ракети-носія «Инха-3» з супутником «Кванменсон-3», проте завершився він невдало.

З метою підготовки до відстеження польоту північно-корейської ракети в Жовтому морі свої позиції вже зайняли два есмінці ВМС Південної Кореї з системою "Іджис". Ще один есмінець буде виведено найближчим часом, передає південно-корейське агентство Ренхап.

У суботу глава японського Міноборони заявив про завершення розгортання сил самооборони. Для перехоплення ракети або її уламків, якщо політ або падіння таких загрожуватимуть безпеці Японії, на півдні країни були розміщені чотири ЗРК "Петріот". Ще три ЗРК - в столичному регіоні. Окрім цього раніше у четвер по курсу польоту ракети вийшли три есмінці, оснащені системою стеження "Іджис" іта зенітними ракетами великої дальності SM3.