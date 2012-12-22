Таджикистан з понеділка заблокує доступ до популярних соцмереж
16:14, 22 грудня 2012Світ
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Служба зв'язку при уряді Таджикистану віддала розпорядження інтернет-провайдерам про блокування 131 сайту, які здебільшого містять музичний і відео-контент.
Таджикам закриють доступ до популярних соцмереж
Як повідомив один з провайдерів, також буде заблоковано популярні соцмережі "Вконтакті", "Однокласники", Twitter.
"Ймовірно, з понеділка всі оператори почнуть блокування цих сайтів", - сказав співрозмовник агентства.
Наприкінці листопада голова Служби зв'язку Таджикистану Бег Зухуров розпорядився, аби всі інтернет-провайдери й оператори стільникового зв'язку закрили доступ до Facebook, пояснивши рішення наклепом на уряд країни і його керівників.
Після звернень міжнародних організацій, зокрема ОБСЄ і Євросоюзу, з 4 грудня доступ до Facebook було розблоковано, повідомляють РІА Новости.
На сьогодні в Таджикистані заблоковано більш як 30 сайтів, зокрема низки російських новинних сайтів.
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