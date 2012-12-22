Таджикистан з понеділка заблокує доступ до популярних соцмереж

Як повідомив один з провайдерів, також буде заблоковано популярні соцмережі "Вконтакті", "Однокласники", Twitter.

"Ймовірно, з понеділка всі оператори почнуть блокування цих сайтів", - сказав співрозмовник агентства.

Наприкінці листопада голова Служби зв'язку Таджикистану Бег Зухуров розпорядився, аби всі інтернет-провайдери й оператори стільникового зв'язку закрили доступ до Facebook, пояснивши рішення наклепом на уряд країни і його керівників.

Після звернень міжнародних організацій, зокрема ОБСЄ і Євросоюзу, з 4 грудня доступ до Facebook було розблоковано, повідомляють РІА Новости.

На сьогодні в Таджикистані заблоковано більш як 30 сайтів, зокрема низки російських новинних сайтів.