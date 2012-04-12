Facebook запустив російськомовний месенджер для Windows

Чат від Facebook дозволить спілкуватися з друзями незалежно від того, чим ви зайняті на даний момент. Він дозволяє переглядати і відповідати прямо зі свого робочого столу. Навіть якщо ви переглядаєте інші веб-сторінки або користуєтеся іншим додатком, вам непотрібно переривати своїх занять, щоб залишатися на зв'язку.

Також передбачена можливість дізнаватися про нові коментарі, відмітки у фотографіях та інші новини в Facebook, як тільки вони з'являться.