Facebook запустив російськомовний месенджер для Windows
12:20, 12 квітня 2012Наука та IT
1094 0
Популярна соціальна мережа Facebook почала просувати свою альтернативу таким мессенджерам, як Skype чи ICQ.
Фейсбук запустив власну "аську"
Чат від Facebook дозволить спілкуватися з друзями незалежно від того, чим ви зайняті на даний момент. Він дозволяє переглядати і відповідати прямо зі свого робочого столу. Навіть якщо ви переглядаєте інші веб-сторінки або користуєтеся іншим додатком, вам непотрібно переривати своїх занять, щоб залишатися на зв'язку.
Також передбачена можливість дізнаватися про нові коментарі, відмітки у фотографіях та інші новини в Facebook, як тільки вони з'являться.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter