На півдні Нігерії пірати викрали чотирьох іноземців
13:23, 24 грудня 2012Світ
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Пірати напали на судно біля південних берегів Нігерії, викравши чотирьох іноземних моряків, передає в понеділок антипіратський центр при Міжнародному морському бюро (ММБ).
Громадянство викрадених моряків поки не встановлено / Фото: РІА Новости
Про яке судно йде мова поки не повідомляється. Громадянство викрадених моряків поки не встановлено.
Згідно з повідомленням, напад піратів стався біля узбережжя країни поряд з дельтою Нігеру. У цьому регіоні діє повстанське угрупування "Рух за звільнення дельти Нігера" (MEND). Її бойовики здійснюють напади на об'єкти нафтовидобувної галузі країни, а також викрадають іноземців, що працюють у нафтовій промисловості, з метою отримання викупу. Також тут орудують пірати, які грабують цивільні судна, повідомляють РІА Новости.
У середині жовтня тут було викрадено шість російських моряків з судна "Бурбон Ліберті 249". Через два тижні їх вдалося звільнити після переговорів.
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