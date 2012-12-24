На півдні Нігерії пірати викрали чотирьох іноземців

Про яке судно йде мова поки не повідомляється. Громадянство викрадених моряків поки не встановлено.

Згідно з повідомленням, напад піратів стався біля узбережжя країни поряд з дельтою Нігеру. У цьому регіоні діє повстанське угрупування "Рух за звільнення дельти Нігера" (MEND). Її бойовики здійснюють напади на об'єкти нафтовидобувної галузі країни, а також викрадають іноземців, що працюють у нафтовій промисловості, з метою отримання викупу. Також тут орудують пірати, які грабують цивільні судна, повідомляють РІА Новости.

У середині жовтня тут було викрадено шість російських моряків з судна "Бурбон Ліберті 249". Через два тижні їх вдалося звільнити після переговорів.