У Сомалі визволили заручників, захоплених піратами три роки тому

Заручники, очевидно, зазнали тортур і хвороб, йдеться в заяві військовиків, повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі.

Морські підрозділи збройних сил регіону Сомалі почали операцію з визволяння полонених і їхнього судна ще два тижні тому.

За останні два роки випадків піратського захоплення суден та екіпажів біля африканського узбережжя стало значно менше. Відсіч розбійникам дають приватні охоронні фірми, що наймаються судновласниками. Також поліпшилася координація дій морських військових патрулів.

Проте регулярні армійські частини Сомалі рідко проводять операції, схожі до цієї.

Судно "Айсберг 1", яке йшло під прапором Панами, було захоплено біля берегів Ємена у 2009 році. Корабель з екіпажем пірати тримали недалеко від села Гараад у прибережній області Мудуг. Військові моряки Пунтленда оточили базу піратів 10 грудня.

Як заявляє влада регіону, бої з піратами тривали два тижні, доки не вдалося звільнити 22 людей, яких тримали заручниками на судні.

Кілька піратів було убито при перехопленні моторного човна, який віз зброю і запаси на захоплений корабель.

"Два роки і дев'ять місяців полону позначилися на заручниках - помітні сліди фізичних тортур і хвороб, - сказано в офіційній заяві влади Пунтленда. - Їм забезпечено посилене харчування і медичну допомогу".