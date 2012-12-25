Убитий ректор був головою фракції «Єдиної Росії» в парламенті республіки

"Борис Жеруков є керівником фракції" Єдиної Росії "в парламенті КБР, членом вищої ради партії "Єдина Росія", - йдеться на офіційному сайті регіонального відділення партії.

Із довідки на офіційному сайті вузу випливає, що Жеруков був заслуженим діячем науки РФ і КБР, доктором сільськогосподарських наук, професором, повідомляє РІА Новости.

Як повідомлялося, двоє невідомих застрелили ректора КБГАУ в його кабінеті у вівторок. Чоловік помер на місці, а нападники зникли.

Борис Жеруков народився в 1958 році в Кабардино-Балкарії. За інформацією сайту регіонального відділення ЄР, з 1993 року він працював в аграрному університеті КБР. Обирався депутатом парламенту КБР третього скликання. Був членом комітетів парламенту регіону з освіти і з міжнаціональних відносин.