В адміністрації Путіна незадоволені роботою уряду Медведєва

Сьогодні президент Путін приїде в уряд, щоб підвести підсумки його роботи в 2012 р. У минулий четвер на великій прес-конференції президент РФ говорив, що задоволений урядом. Але, як дізналися «Ведомости», у Путіна є причини і для невдоволення.

Уряд не повністю виконує передвиборні обіцянки президента, розповідає співробітник адміністрації президента і визнають чиновники федеральних відомств і апарату уряду.

Найбільша проблема - із забезпеченням населення доступним житлом та з розвитком ЖКГ, вважає співробітник апарату уряду: не прийнято заходів щодо підтримки багатодітних сімей, розвитку орендного житла, кардинального покращення якості комунальних послуг та залученню приватних інвестицій у ЖКГ; не затверджений і вичерпний перелік адміністративних процедур у житловому будівництві.

Як повідомляв УНІАН, президент Росії Володимир Путін і прем'єр-міністр Дмитро Медведєв, як і раніше лідирують у рейтингу довіри росіян серед російських політиків, проте їх показники знизилися.

Так, якщо в січні 2012 року В.Путін викликав в цілому довіру у 41% росіян, у квітні - у 42%, то в листопаді - тільки у 34%. Відповідний рейтинг Д.Медведєва в січні і квітні становив 28%, в листопаді - тільки 20%.