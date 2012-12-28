Глава ЄС каже, що Британія може розвалити Євросоюз

Таку заяву зробив президент Європейської ради Герман Ван Ромпей в інтерв’ю британській газеті The Guardian, пише Кореспондент.

"Якщо кожна держава буде тенденційно підбирати найвигідніші для себе частини існуючих законів, і відмовлятися від найменш приємних, союз в цілому і єдиний ринок зокрема скоро розпадуться", - попередив Ромпей.

Він визнав, що у всіх держав-членів ЄС є особливі запити і потреби, "які завжди беруться до уваги".

"Я не хочу, аби якась країна намагалася підірвати основи нашої системи в Європі", - обурився Ромпей.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Великобританії Девід Кемерон планує винести на референдум питання про вихід країни з Євросоюзу. Про це написала місцева газета Times.