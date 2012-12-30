Путін дав добро на закон про освіту

Президент Росії Володимир Путін підписав закон про освіту, покликаний замінити два діючих базових закони: "Про освіту" (1992) і "Про вищу і післявузівську професійну освіту" (1996).

Відповідний документ опублікований в неділю на порталі правової інформації, повідомляють РИА Новости.

У документі прописуються норми по всіх рівнях освіти, включаючи дошкільну, професійну - початкову, середню, вищу і додаткову. Держдума прийняла закон у третьому читанні 21 грудня, Рада Федерації схвалила його 26 грудня.

У законі прописана норма про навчання російською мовою з можливістю отримання освіти мовами національних республік. Шкільна форма, відповідно до документа, буде вводитися на розсуд адміністрації освітніх установ, а сільські школи не зможуть закривати без урахування думки жителів.

Закон набуває чинності 1 вересня 2013 року, за винятком положень, для яких встановлені інші строки.