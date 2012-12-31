У Євросоюзу - нова держава-глава

У столиці Ірландії, на центральній площі Дублінського замку пройшла урочиста церемонія підняття прапора Європейського союзу, яка ознаменувала перехід до республіки піврічного головування в керівних органах ЄС. Попередньою державою-главою Євросоюзу в другій половині 2012 року був Кіпр. Про це повідомляє ІТАР-ТАРС.

”Для Ірландії це вже буде сьома така місія, яка символічно співпаде з 40-річчям вступу країни до Євросоюзу. За ці чотири декади наші відносини з Європою покращилися в рази, - заявив прем`єр-міністр Ірландії Енда Кенні, виступаючи перед представниками місцевого парламенту і членами дипкорпусу. - Членство в ЄС стало основою для наших економічних і соціальних змін. Воно безсумнівно допомогло нам знайти наше місце за європейським столом, дозволило отримати доступ до європейського ринку і стати однією з найбільш відкритих і динамічних економік світу”.

Глава ірландського кабінету міністрів не зміг не торкнутися економічних проблем, з якими в даний час стикається ЄС. ”Ми не з чуток знаємо про наслідки міжнародної фінансової кризи. Громадяни Ірландії і Євросоюзу повинні знати і розуміти, що нам вдалося досягти позитивних результатів, що ми йдемо шляхом відновлення, - зазначив прем`єр. - Мотивом нашого головування будуть три прості речі: стабільність, нові робочі місця та економічне зростання. І ми маємо намір зробити конкретні кроки для виконання цих завдань”, додав прем’єр-міністр.

Урочиста церемонія завершилася запуском у небо 40 повітряних куль, що символізують 40 років членства Ірландії в Євросоюзі.