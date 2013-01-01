Чоловік розстріляв натовп людей, які прийшли подивитися на феєрверк

Одному з поліцейських каліфорнійської столиці вдалося затримати стрілка. Але до того моменту смертельні поранення одержали дві людини, а ще трьох було доставлено до лікарні з вогнепальними пораненнями, повідомляє NEWru з посиланням на газету The Sacramento Bee.

Подивитися на феєрверк в Сакраменто зібралися близько 40 тисяч людей. Неподалік від місця проведення піротехнічного шоу розташовувався бар, з якого в розпал веселощів і вийшов зловмисник. Перед цим він з кимсь посварився в закладі.

За свідченням очевидців, чоловік залишив бар з пістолетом у руці. ”Він просто кричав і стріляв”, - пояснили вони.

За словами жінки-свідка, зловмисник холоднокровно випустив близько десяти куль в одну з жертв, яка лежала на землі.

Хоча зловмисника було схоплено на місці злочину, влада відмінила піротехнічне шоу, яке мало відбутися в старій частині міста. У Сакраменто також ввели додаткові заходи безпеки.

Як повідомляв УНІАН, 14 грудня в результаті стрілянини, відкритої в початковій школі в американському місті Ньютаун (штат Коннектикут), загинули 20 дітей у віці від 5 до 10 років.

Злочинець - 20-річний Адам Ленза - був озброєний двома пістолетами і гвинтівкою, на ньому був бронежилет. Як повідомляється, А.Ленза зайшов до класу і розстріляв свою матір, яка працювала в школі вчителем, і всіх дітей, які перебували в приміщенні. Після цього він убив ще шістьох співробітників навчального закладу, зокрема директора і психолога.

Президент США Барак Обама оголосив у країні чотириденну жалобу у зв`язку з трагедією.

Сенатор США Дайан Файнстайн пообіцяла першого дня роботи нового складу конгресу США внести законопроект про заборону продажу бойової зброї.

30 грудня Б.Обама заявив, що впродовж найближчого року його адміністрація вживе комплексних заходів з посилення контролю над вогнепальною зброєю.