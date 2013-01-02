У Китаї на будівельників обвалився тунель метро
14:28, 02 січня 2013Світ
916 0
У Китаї обвалився недобудований тунель метро.
У Китаї обвалився тунель метро / Фото: ІТАР-ТАРС
Як повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на Сіньхуа, в результаті обвалення тунелю метро в Наньніні - адміністративному центрі Гуансі-Чжуанського автономного району на півдні КНР - під завалами опинилися метробудівники.
Поки не ясно, скільки людей перебувають під завалами. Подія трапилася сьогодні вдень в районі вулиці Міньчжу. Поки з-під землі вдалося витягти живим одного робітника, він направлений до лікарні.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter