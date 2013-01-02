У Китаї на будівельників обвалився тунель метро

14:28, 02 січня 2013
Світ
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У Китаї обвалився недобудований тунель метро.

У Китаї обвалився тунель метро / Фото: ІТАР-ТАРС

Як повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на Сіньхуа, в результаті обвалення тунелю метро в Наньніні - адміністративному центрі Гуансі-Чжуанського автономного району на півдні КНР - під завалами опинилися метробудівники.

Поки не ясно, скільки людей перебувають під завалами. Подія трапилася сьогодні вдень в районі вулиці Міньчжу. Поки з-під землі вдалося витягти живим одного робітника, він направлений до лікарні.

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