Індійська столиця потерпає від рекордного похолодання

Про це повідомляють РІА «Новости».

Жителі міста, для яких такий холод вкрай незвичний і неприємний, намагаються зігрітися, як можуть. Найважче доводиться біднякам. При цьому очікується, що в четвер буде ще холодніше.

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Вранці і ввечері в північних штатах Індії спостерігається густий туман, що створює великі проблеми для транспорту. У столичному районі понад 10 поїздів прибули до місця призначення зі значним запізненням.

Минулого тижня в штаті Уттар-Прадеш склалася трагічна ситуація, коли від холодів померли десятки людей. Однією з причин цього стали викликані бюрократією значні затримки в забезпеченні бідних верств населення покривалами та ковдрами.