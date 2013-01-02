Циклон жене в Україну снігопади й дощі

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда.

Він зазначив, що 3 січня в Україні очікується слабкий мокрий сніг, на заході та півночі – мокрий сніг частково із дощем. Температура вночі становитиме 2-8 морозу, у північно-східних областях та у центрі — 9-14 морозу, на півдні вночі — від 3 морозу до 2 тепла і вдень 4-9 тепла.

4-6 січня циклон зі Скандинавії досягне північно-східних регіонів країни і спричинить опади у вигляді мокрого снігу і дощу, у західних областях відбудеться посилення вітру до 15-18 метрів на секунду.

Також у цей період відбудеться підвищення температурного режиму: вночі та вдень в Україні буде переважно від 3 тепла до 3 морозу, до 4-9 тепла буде у Криму.

7-9 січня в Україну прийде прохолодніше арктичне повітря, тому морози посилюватимуться, переважно вночі: 10-15 морозу - на півночі та у центрі, а також на півдні в окремі ночі.

При цьому найтепліше буде на заході — 2-7 морозу вночі та близько 0º вдень.

“Зниження температури, яке в ці буде спостерігатися, перейде на весь наступний тиждень”, - сказав М.Кульбіда, і додав, що 9-10 січня морози посиляться ще на 2-3 градуси і сягнуть 10-18 градусів морозу на півночі, у центрі та у північно-східних областях.

З 11 січня, за його словами, в Україну має прийти “значно тепліша повітряна маса” з Балканського півострова.

Крім того, М.Кульбіда зауважив, що серйозних небезпечних природних явищ протягом усього зазначеного періоду не очікується, проте закликав українців не забувати про ожеледицю на дорогах.