Уряду США не подобається, що керівник Google поїде до Кім Чен Ина

Речниця американського зовнішньополітичного відомства Вікторія Нуланд сказала, що в компанії Google знають про несхвалення цієї поїздки урядом США, а Шмідт і колишній губернатор штату Нью-Мексико Білл Річардсон їдуть до Пхеньяна як приватні особи, повідомляє Радіо Свобода.

«Вони є приватними особами і їдуть неофіційно. Їх не супроводжуватиме будь-хто з американських чиновників, вони не несуть жодних повідомлень від нас. Направду, ми не вважаємо терміни цього візиту особливо корисними», – сказала речниця Держдепартаменту.