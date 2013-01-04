Уряду США не подобається, що керівник Google поїде до Кім Чен Ина
08:22, 04 січня 2013Світ
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Державний департамент США розкритикував плани візиту виконавчого голови компанії Google Еріка Шмідта до Північної Кореї.
Шмідт не везе до Пхеньяна ніяких пропозицій від уряду США / Фото: youhtc.ru
Речниця американського зовнішньополітичного відомства Вікторія Нуланд сказала, що в компанії Google знають про несхвалення цієї поїздки урядом США, а Шмідт і колишній губернатор штату Нью-Мексико Білл Річардсон їдуть до Пхеньяна як приватні особи, повідомляє Радіо Свобода.
«Вони є приватними особами і їдуть неофіційно. Їх не супроводжуватиме будь-хто з американських чиновників, вони не несуть жодних повідомлень від нас. Направду, ми не вважаємо терміни цього візиту особливо корисними», – сказала речниця Держдепартаменту.
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