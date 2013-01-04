ЗМІ: Кваснєвському можуть платити $ 200 тисяч за консультації щодо України

Про це пише Gazeta Wyborcza, зауважуючи, що, за неофіційною інформацією, екс-президент консультує також у справах Польщі та Європи.

Видання відзначає, що представники О.Кваснєвського, котрий очолював Польщу з 1995 по 2005 рік, відмовилися надати інформацію про його заробітки в компанії Kulczyk Investments, котра, серед іншого, має активи в Україні.

”У зв`язку з тим, що (екс-президент) не виконує жодних публічних функцій, він не зобов`язаний оприлюднювати декларацію про свої доходи, а повні дані в тих справах має податкова адміністрація”, - повідомила Анна Внук з бюро колишнього президента.

Представники компанії теж не надали інформації, чим саме О.Кваснєвський, котрий є відомим в Україні політиком та міжнародним посередником влади та опозиції під час Помаранчевої революції, займається в ній.

Видання нагадує, що О.Кваснєвський активно співпрацює з зятем колишнього президента України Леоніда Кучми та одним із найбагатшим українських бізнесменів Віктором Пінчуком, котрий фінансував діяльність його організації Amicus Europae.

Крім цього, колишній польський Президент входить до правління створеної В.Пінчуком організації Yalta Europe Strategy.

Газета також написала, що О.Кваснєвський під час перебування на посаді президента опосередковано сприяв бізнесу Яна Кульчика, але не приймав прямих рішень, котрі були б йому вигідні.

Видання назвало традиційною практикою, коли колишні високопосадовці працюють у приватних компаніях, де надають консультаційні послуги та часто займаються лобістською діяльністю, нагадавши, що низка прикладів викликають масове обурення. Серед них видання згадало історію колишнього канцлера Герхарда Шрьодера, котрий підписав договір про будівництво газопроводу в обхід України - Північного потоку - а пізніше зайняв високооплачувану роботу в компанії, яка реалізувала цей проект.

GW також зауважила, що польське законодавство передбачає виплату колишнім президентам зарплати на рівні близько 3 тисяч доларів в місяць та ще майже 4 тисячі доларів на утримання офісу, зазначивши, що О.Кваснєвський, як і його попередник Лех Валенса заробляють додаткові гроші читанням лекцій.

Довідка УНІАН. Kulczyk Investments є міжнародною інвестиційною компанією, котра, серед інших, володіє фірмою Kulczyk Oil Ventures, яка з половини 2010 року видобуває газ в Україні через компанію ”Куб-Газ”.

Минулого року Forbes оцінив майно Яна Кульчика в близько 2,8 млрд дол., в той час, як польський журнал Wprost в 3,1 млрд. дол. (за поточним курсом).