Палестина проголосила себе державою

Голова ПНА Махмуд Аббас підписав указ про перейменування ПНА в ”Державу Палестина”, розпорядившись внести відповідні зміни до офіційної символіки, включаючи герб і печатки.

Як повідомляє РІА «Новости», за інформацією офіційного агентства ВАФА, указ спрямований на реалізацію листопадового рішення Генасамблеї ООН про визнання палестинської державності з підвищенням статусу представництва при організації.

”Указ... передбачає заміну на всіх офіційних документах, печатках, вивісках державних установ назви Палестинська національна адміністрація на ”Державу Палестина”. Відповідні зміни буде внесено і в палестинський герб”, - повідомило агентство.

Досі в офіційній символіці самоназви ПНА і Держава Палестина використовувалися паралельно.

Себе М.Аббас розпорядився називати Президентом держави, а також доручив профільним відомствам зайнятися розробкою нових орденів, медалей і марок, які враховують зміну становища палестинців на світовій арені.