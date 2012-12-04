У МЗС кажуть, що при визнанні Палестини українська делегація нікуди не виходила

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу речник Міністерства закордонних справ України Олександр Дикусаров.

«Україна не брала участі в голосуванні рішення Генеральної асамблеї ООН про підвищення статусу Палестини до держави-спостерігача», - сказав О.Дикусаров.

Він також назвав неточною інформацію у ЗМІ про те, що делегація України під час голосування нібито вийшла із зали Генасамблеї ООН.

«Інформація, що делегація України під час голосування резолюції нібито вийшла із зали Генасамблеї, є абсолютно неточною, наша делегація під час голосування резолюції із зали не виходила, хоча є і така форма демонстрації позиції, але вона має ознаки протесту, тому для делегації України вона не була прийнятною», - сказав речник МЗС.

При цьому О.Дикусаров наголосив, що неучасть у голосуванні не суперечить правилам процедури Генеральної асамблеї ООН і в окремих випадках є адекватною формою вираження позиції країни під час голосування в тому разі, коли з тих чи інших причин вона не може ні підтримати проект резолюції, ні голосувати проти нього.

Разом з тим він зазначив, що Україна не має проблем з визнанням Палестини. З 2001 року в Україні діє Посольство Палестини і вже кілька років в місті Рамалла функціонує Представництво України при Палестинській національній адміністрації.

Разом з тим, за словами О.Дикусарова, Україна виходить з необхідності забезпечення послідовного просування до головної мети, коли дві незалежні держави – Ізраїль і Палестина - співіснуватимуть в мирі і безпеці, що сприятиме встановленню стабільності і економічному розвитку в усьому близькосхідному регіоні.

Як повідомлялося, 29 листопада Палестинська автономія отримала визнання ООН як держава-спостерігач, що не є членом ООН.

Новий статус підтримали 138 країн. Проти проголосували 9.

Окрім України, в голосуванні не брали участь Екваторіальна Гвінея, Карібаті, Ліберія і Мадагаскар.