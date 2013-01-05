Косово не пустить президента Сербії до себе на Різдво

Косово заборонило президенту Сербії Томіславу Ніколічу взяти участь у святкуванні Сербською православною церквою Різдва у Косові.

Про це повідомив віце-прем'єр Косова Гайредін Кучі.

Як зазначають місцеві ЗМІ, він сказав, що Ніколіч зможе відвідати Косово лише тоді, коли Сербія у свою чергу дозволить албанським політикам Косова відвідати своїх албанських співвітчизників, які живуть у південній частині Сербії,

Томіслав Ніколіч у п'ятницю висловив протест з приводу того, що Спеціальна громадянська місія Європейського Союзу (EULEX) неспроможна забезпечити для нього відвідання на православне Різдво середньовічного сербського монастиря неподалік Пріштіни. Це, на його думку, є порушенням права вільного пересування, що гарантоване міжнародним правом.

Нещодавно сербський президент пропонував створити на території Косова сербське державне утворення, що однаково засудили США та ЄС.

Радіо Свобода