Косово не пустить президента Сербії до себе на Різдво

17:16, 05 січня 2013
Світ
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Косово заборонило президенту Сербії в’їзд на свою територію для святкування Різдва.

Томіслав Ніколіч

Косово заборонило президенту Сербії Томіславу Ніколічу  взяти участь у святкуванні Сербською православною церквою Різдва у Косові.

Про це повідомив віце-прем'єр Косова Гайредін Кучі.

Як зазначають місцеві ЗМІ, він сказав, що Ніколіч зможе відвідати Косово лише тоді, коли Сербія у свою чергу дозволить албанським політикам Косова відвідати своїх албанських співвітчизників, які живуть у південній частині Сербії,

Томіслав Ніколіч у п'ятницю висловив протест з приводу того, що Спеціальна громадянська місія Європейського Союзу (EULEX) неспроможна забезпечити для нього відвідання на православне Різдво середньовічного сербського монастиря неподалік Пріштіни. Це, на його думку, є порушенням права вільного пересування, що гарантоване міжнародним правом.

Нещодавно сербський президент пропонував створити на території Косова сербське державне утворення, що однаково засудили США та ЄС.

Радіо Свобода

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