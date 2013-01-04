З 1 липня, щоб поїхати в Косово, доведеться брати візу

Про це сказано в постанові уряду Косово №12/108 від 14 грудня 2012 року, пише Українська правда.

Згідно з документом, видача віз буде здійснюватися в дипломатичних і консульських установах Косово.

Як виключення із загального правила передбачена можливість видачі візи на кордоні.

Громадяни країн, що в'їжджають у Косово, звільняються від зобов'язання мати при собі косовську візу, якщо вони володіють чинною багаторазовою шенгенською візою.

Такі особи зможуть перебувати на території Косово протягом 15 днів.

Міністерству закордонних справ і Міністерству внутрішніх справ Косово доручено протягом 3 місяців від дня набуття постановою чинності затвердити процедуру видачі віз.

Постанова набуває чинності від дня підписання й почне застосовуватися з 1 липня.

Крім України, візовий режим уводиться, зокрема, для громадян всіх країн колишнього СРСР, що не входять у Європейський Союз, а також для 45 країн Африки, 22 країн Азії (включаючи Китай і Індію), 4 острівних країн Карибського басейну й 4 країн Південної Америки.

Нині діє безвізовий режим відвідування Косово для громадян всіх країн світу (90 днів без реєстрації).

На разі Україна незалежність Косово не визнає, формально розглядаючи його, таким чином, як територію Сербії, з якою діє безвізовий режим.

У червні 2010 року Президент Віктор Янукович заявив, що Україна не має наміру визнавати незалежність Косово.