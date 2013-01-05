Депардьє може отримати російський паспорт вже сьогодні з рук Путіна

Президент РФ Володимир Путін може вже в суботу вручити російський паспорт актору Жерару Депардьє, який раніше прилетів у Сочі, повідомив РІА "Новости" прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

"Це приватна поїздка. Можливо, він зустрінеться з президентом. Не виключено, що під час цієї зустрічі Депардьє буде передано паспорт", - сказав Пєсков.

Він уточнив, що зустріч може пройти в Сочі в суботу ввечері.

Як повідомлялося, Депардьє вирішив поміняти місце проживання після податкової реформи нового президента Франції Франсуа Олланда, який ввів податок у 75% на доходи більше мільйона євро на рік. Пізніше Депардьє заявив, що має намір здати французький паспорт і запросити бельгійське громадянство. Актор не передумав навіть після того, як податок був скасований.

У четвер стало відомо, що президент РФ Володимир Путін підписав указ про громадянство РФ для Депардьє.