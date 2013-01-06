Сирійський пілот втік на своєму винищувачі в Туреччину

Як повідомив у прямому ефірі телеканал "Аль-Джазіра", літак МиГ приземлився на аеродромі в турецькому місті Адана, розташованому неподалік від сирійського кордону, пише Лента.ру.

Льотчик вже здався місцевій владі. Які були мотиви його втечі, поки достеменно не відомо. Ім'я пілота, його етнічна і релігійна приналежність не повідомляються.

Цей випадок став вже другим викраденням сирійського бойового літака за кордон під час нинішньої громадянської війни. В кінці червня 2012 року в Йорданію на своєму МіГ-21 відлетів ще один пілот, який попросив у Аммана політичного притулку.