Сирійський пілот втік на своєму винищувачі в Туреччину
11:30, 06 січня 2013Світ
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Один з пілотів ВПС Сирії втік на своєму винищувачі в Туреччину.
У ВПС Сирії викрали ще один літак / Фото: scramble.nl
Як повідомив у прямому ефірі телеканал "Аль-Джазіра", літак МиГ приземлився на аеродромі в турецькому місті Адана, розташованому неподалік від сирійського кордону, пише Лента.ру.
Льотчик вже здався місцевій владі. Які були мотиви його втечі, поки достеменно не відомо. Ім'я пілота, його етнічна і релігійна приналежність не повідомляються.
Цей випадок став вже другим викраденням сирійського бойового літака за кордон під час нинішньої громадянської війни. В кінці червня 2012 року в Йорданію на своєму МіГ-21 відлетів ще один пілот, який попросив у Аммана політичного притулку.
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