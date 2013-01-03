Опозиція Венесуели відправляє делегацію на Кубу до Чавеса

У.Чавес проходить лікування в медичній клініці в кубинській столиці після зробленої йому 11 грудня операції у зв`язку з раковою пухлиною. В останні дні з`явилася величезна кількість чуток про погіршення здоров`я лідера Боліваріанської революції, аж до того, що найближче оточення президента Венесуели має намір найближчим часом відключити його від системи штучного життєзабезпечення, проте офіційна влада подібну інформацію спростовує, передають РІА «Новости».

”Вважаю, що у нас є право поїхати туди якомога швидше і побачити, що відбувається. Ми повинні їхати і крапка. Вистачить таємниць”, - заявив А.Ледесма журналістам. За його словами, до делегації, крім нього, мають увійти опозиційні губернатори, депутати парламенту, а також медики з ”бездоганною з моральної і професійної точок зору репутацією”. На 10 січня запланована інавгурація У.Чавеса на посту глави держави на період до 2019 року, проте у зв`язку з хворобою не виключається можливість її перенесення на пізніший термін і навіть складення присяги У.Чавесом в посольстві Венесуели в Гавані.