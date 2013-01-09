Земляки просять Депардьє дізнатися у Путіна про вбитих журналістів
Профспілка французьких журналістів написала відкритого листа актору Жерару Депардьє з проханням дізнатися у Путіна про долю російських колег.
Про це повідомляє Міжнародне французьке радіо (RFI).
"Оскільки тепер ви друг президента цієї демократичної країни, то наша профспілка буде вам дуже вдячна, якщо ви звернетеся до нього і спитаєте, на якій стадії нині розслідування вбивств російських журналістів", - йдеться в листі.
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Журналісти попросили актора поцікавитися у глави держави, чому російське телебачення "повністю від нього залежить", чому співробітники ЗМІ перебувають у в'язниці, а також чому інтернет-сайти, що публікують викривальні матеріали про президента і його оточення, зазнають переслідуванням з боку влади, передає РосБізнесКонсалтинг.
Профспілка журналістів нагадала, що за останні роки 20 журналістів було вбито в Росії за виконання своїх професійних службових обов'язків.