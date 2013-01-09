Депардьє постане перед французьким судом

Актор Жерар Депардьє готовий постати перед французьким судом, коли буде в Парижі. Відвідати слухання напередодні акторові не дозволила зустріч з продюсерами з приводу участі у фільмі про колишнього главу МВФ Домініка Стросс-Кана, повідомляє Комсомольська правда.

За словами артиста, поїздка в Чорногорію була заздалегідь запланована, і суд був попереджений про це.

Нагадаємо, Депардьє, який нещодавно отримав російське громадянство, у Франції звинувачують у водінні в нетверезому стані. За місцевими законами, за це йому загрожує штраф у розмірі до 4,5 тисяч євро та позбавлення волі строком до двох років.