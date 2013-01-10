Єрусалим засипало небувалим снігом: людей просять не показувати носа на вулицю

З минулого вечора в місті, який ізраїльтяни, всупереч резолюціям ООН, вважають своєю єдиною і неподільною столицею, випало 10-15 сантиметрів опадів, що стало рекордним показником з 1992 року, повідомив представник мерії Еліша Пелег. "Старожили вже не згадають, коли востаннє таке було... Присвятіть день сім'ї. Після обіду очікується потепління, і ви зможете пройтися по магазинах", - порадив він землякам, виступаючи в ефірі радіостанції "Галею ЦАХАЛ".

У місті скасовані заняття в школах, закрито дитячі садки, в багатьох районах, особливо зі складним рельєфом, призупинено рух громадського транспорту. Там, де автобуси і трамваї ходять, влада скасувала плату за проїзд. Поліція вже не раз закривала основні автостради до Єрусалиму, включаючи шосе номер 1 і трасу 443, які пов'язують місто з Тель-Авівом. Сніг в Єрусалимі випадає майже щороку і лежить не більше декількох днів.

Щоразу городяни готуються до нього як до стихійного лиха, при цьому радіють як нечастому святові. Дітям, а іноді і їх батькам, дістаються незаплановані вихідні, які всі проводять за грою в сніжки і ліпленням сніговиків. Потім види засніжених стін Старого міста, куполів мечетей і церков, посріблених пальм прикрасять перші сторінки ізраїльських газет і, розтиражовані у мільйонах листівках, будуть довго привертати своєю незвичністю клієнтів сувенірних крамниць.