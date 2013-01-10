Американські конгресмени «рішуче» попросили Януковича випустити Тимошенко

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії "Батьківщина", пославшись на копію відповідного листа, якого підписали голова Гельсінської комісії Кріс Сміт та члени комісії від Республіканської партії Роберт Адерхольт, Луїс Слотер, Майкл Бургесс, Майк МакІнтайр і Джозеф Піттс.

"Як члени Конгресу та Гельсінської комісії США ми пишемо вам, щоб рішуче закликати звільнити колишнього прем’єр-міністра Юлію Тимошенко та екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка, а також повністю відновити їхні політичні й громадянські права", - йдеться у листі.

Правозахисники та конгресмени наголошують, що незалежність України та її майбутній демократичний розвиток мають життєво важливе значення для глобальної безпеки. "Україна є невід’ємною частиною Європи та важливим регіональним гравцем. З часу відновлення незалежності України 21 рік тому США і Україна побудували міцні відносини. Конгрес США, за згодою обох партій, продемонстрував значні успіхи щодо підтримки української незалежності й демократії. Однак, сьогодні ми стикаємось із серйозною перешкодою у наших відносинах, яка значно ускладнить зусилля щодо подальшого зміцнення нашого партнерства", - наголошують підписанти листа.

Водночас вони висловлюють глибоке занепокоєння серйозним регресом у демократичному розвитку України, в тому числі практикою вибіркового правосуддя і переслідування провідних опозиційних діячів. "У випадку Тимошенко ми глибоко стурбовані справедливістю судового процесу, який у жовтні 2011 року призвів до її засудження до 7-річного терміну ув’язнення. Ми вважаємо, що цей вирок є криміналізацією політичного рішення за допомогою судового процесу, який не відповідав міжнародним стандартам", - наголошується у листі.

Крім того, конгресмени висловили занепокоєння з приводу повідомлень про обмеження доступу Ю.Луценка до медичного лікування у колонії, в якій його утримують.

Водночас Гельсінська комісія з тривогою спостерігає за тим, як Генеральна прокуратура продовжує ініціювати додаткові розслідування справ проти Ю.Тимошенко і Ю.Луценка. "Наприклад, повторне відкриття додаткових справ проти Тимошенко, які були раніше закриті і вважались такими, щодо яких 10-річний термін давності сплив, викликає запитання щодо того, чи не має українська влада намір зробити все можливе, щоб якомога довше тримати її у в’язниці та подалі від політичної арени", - наголосили конгресмени.

"Ув'язнення Тимошенко і Луценка підриває демократичні цінності і створює серйозну перешкоду у відносинах між Україною та США, а також у намаганнях України стати повноцінною демократією, в якій поважаються права людини і панує верховенство права. На жаль, триваюче ув'язнення Юлії Тимошенко та Юрія Луценка продовжуватиме серйозно підривати імідж України в очах міжнародної спільноти, а також негативно позначиться на головуванні України в ОБСЄ. Поки вони залишатимуться за ґратами, міжнародна спільнота не зможе повністю вірити у відданість українських лідерів демократії ",- резюмували представники Гельсінської комісії.