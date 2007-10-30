Саакашвілі викличе Путіна на поєдинок?

Президент Грузії Михайло Саакашвілі збирається влаштувати поєдинок по дзюдо "зі своїм колегою". Про це він заявив увечері 29 жовтня на церемонії нагородження орденами Честі членів грузинської збірної по дзюдо, що виграла Кубок Європи на командній першості в Мінську.

Свою заяву Саакашвілі зробив після того, як головний тренер збірної Грузії по дзюдо Шота Хабарелі подякував главі держави за його підтримку команди і від імені збірної передав у подарунок президентові кімоно з написом на спині "Саакашвілі", повідомляє "Новости-Грузия".

У відповідь президент зазначив, що "у мене є ще один друг і колега, який захоплюється цим спортом". "З ним у нас в принципі непогані результати, але я повинен з ним позмагатися і в дзюдо. Отже вечорами або вранці приходитиму до вас тренуватися", - заявив Саакашвілі, звертаючись до дзюдоїстів.

"Трохи підготовки в цій сфері ще буде потрібно, але я упевнений, що ми в усьому досягнемо результату", - сказав президент.

Саакашвілі не назвав імені свого суперника, але зі слів президента виходило, що він має на увазі президента РФ Володимира Путіна.