Саакашвілі викличе Путіна на поєдинок?
Президент Грузії хоче позмагатися у дзюдо
Свою заяву Саакашвілі зробив після того, як головний тренер збірної Грузії по дзюдо Шота Хабарелі подякував главі держави за його підтримку команди і від імені збірної передав у подарунок президентові кімоно з написом на спині "Саакашвілі", повідомляє "Новости-Грузия".
У відповідь президент зазначив, що "у мене є ще один друг і колега, який захоплюється цим спортом". "З ним у нас в принципі непогані результати, але я повинен з ним позмагатися і в дзюдо. Отже вечорами або вранці приходитиму до вас тренуватися", - заявив Саакашвілі, звертаючись до дзюдоїстів.
"Трохи підготовки в цій сфері ще буде потрібно, але я упевнений, що ми в усьому досягнемо результату", - сказав президент.
Саакашвілі не назвав імені свого суперника, але зі слів президента виходило, що він має на увазі президента РФ Володимира Путіна.