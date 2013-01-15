Бельгія підтримає Францію у Малі своїми вертольотами

ро це повідомляє сьогодні Інтернет-версія бельгійської газети Le Soir.

За даними видання, один вертоліт Hercules C-130 вже вилетів з бази Мельсбрука, що неподалік від Брюсселя, до Малі. Ще один такий самий вертоліт має прибути до Малі з Чаду, де він зараз перебуває. Крім того, до відправки готовий медичний вертоліт Agusta A-109.

Видання також зазначає, що формальне рішення про направлення вертольотів було схвалено сьогодні на засіданні уряду країни у вузькому колі.

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До Малі для обслуговування вертольотів також буде направлено 70 військовослужбовців Бельгії. При цьому, як зазначив сьогодні міністр закордонних справ країни Дід’є Рейндерс, бельгійські військові не братимуть участі у бойових діях.

Як повідомляв УНІАН, ситуація в Малі загострилася останніми тижнями: бойовики екстремістських угруповань, що окупували північні райони країни, почали нападати на позиції урядових військ і в центральній частині країни. На допомогу урядовим військам у Малі 10 січня прибули французькі військові. Наступного дня малійська влада оголосила про запровадження надзвичайного стану на всій території країни й про загальну мобілізацію.